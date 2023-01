Belen blocca il traffico con la sua auto, ma non sembra preoccuparsene

A volte sentirsi troppo “divi” fa commettere grossi errori, ma se sei Belen Rodriguez tenti sempre di non mostrarlo. La showgirl argentina è stata protagonista di un episodio alquanto bizzarro a Milano, che a sentirlo fa non solo storcere il naso ma anche alzare gli occhi al cielo. Rodriguez ha parcheggiato la sua auto sui binari di un tram, è scesa, ha svolto le sue commissioni e poi è tornata... in tutto questo bloccando il traffico! Il tram infatti non ha potuto transitare.