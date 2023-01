Caro carburanti: benzina ancora in rialzo, al self a 1,880 euro/litro

Ancora aumenti per i carburanti. Nonostante le proteste degli automobilisti, che si trovano costretti ancora una volta a dover far fronte ad un prezzo troppo alto della benzina, questi continuano ad avere dei ritocchi al rialzo. Le medie dei prezzi praticati comunicati come sempre dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta Quotidiana, registrano una crescita della benzina self service che si attesta a 1,880 euro/litro (+5 millesimi, compagnie 1,883, pompe bianche 1,876).