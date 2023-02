Su internet la tenda parasole che protegge la vostra auto

Quante volte ci è capitato, durante le stagioni estive piene di afa, di risalire in auto dopo aver lasciato la vettura parcheggiata per ore e ore sotto il sole? Una vera sofferenza per automobilisti e passeggeri. La soluzione definitiva per risolvere il problema arriva dal portale web Kickstarter, che ha messo in vendita il Solar-Powered Electric Retractable Car Umbrella, una vera e propria tenda parasole per auto.