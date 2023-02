Capitolo carburanti: in Italia, secondo le ultime stime di Quotidiano Energia, si registra una leggera diminuzione dei prezzi del carburante. Nello specifico, la benzina in modalità self ha un costo medio di 1,882 euro al litro (1,883 il dato precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,879 e 1,885 euro/L (no logo 1,881).