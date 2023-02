Ford rientra in Formula 1: fornirà i motori alla Red Bull dal 2026

ROMA - Ford è pronta a rientrare in Formula 1 per fornire il proprio motore a Red Bull e AlphaTauri. La storica azienda statunitense ha ufficializzato l'accordo con la scuderia di Milton Keynes per collaborare alla realizzazione della power unit per la nuova era del Circus. A partire da quest'anno, quindi, le due aziende si metteranno al lavoro per il motore ibrido il cui esordio è in programma nel 2026. "Il ritorno di Ford in Formula 1 rappresenta la direzione intrapresa dall'azienda per la realizzazione di veicoli sempre più elettrici, dotati di software e moderni - ha detto Jim Farley, direttore esecutivo di Ford -. La F1 sarà un settore conveniente per innovare, condividere idee e tecnologie interagendo con milioni di nuovi clienti".