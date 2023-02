Si schianta contro i cassonetti e fugge lanciando la bottiglia di vino VIDEO

L'ennesimo ubriaco alla guida che sbanda e distrugge l'auto ha dato spettacolo nel weekend appena terminato per le vie di Bologna . Fortunatamente, la vicenda è accaduta di notte e in una strada semi vuota e le Forze dell'Ordine, allertate dai residenti che intanto giravano il video dell'accaduto, sono subito intervenute. La cosa più assurda? Il modo esilarante in cui il folle crede di nascondere il suo stato d'ebbrezza: lanciando la bottiglia di vinofuori dall'auto!

Più distrutto dell'auto

Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 febbraio un folle ha letteralmente scatenato il panico a Bologna, venendo ripreso dai residenti mentre percorre via Po ad una velocità altissima e arriva ai pressi della rotonda in via degli Orti, arrivando fino a via Torino. In quella strada ha poi sbandato, colpendo prima il marciapiede e poi con violenza i cassonetti dell'immondizia.

Alla guida un uomo decisamente ubriaco ha intuito la gravità del danno e ha tentato la fuga, resa però impossibile dal fatto che, oltre al cofano completamente distrutto e a terra, l'auto aveva perso una ruota. Con tutti gli airbag ormai scoppiati, il folle ha comunque cercato di darsi alla fuga prima dell'arrivo delle Forze dell'Ordine e di nascondere il fatto di essere ubriaco lanciando la bottiglia di vino dal finestrino. Inutile dire che i vigili, arrivati dopo poco, hanno proceduto a portar via l'uomo che per un bel po' si vedrà la patente sbriciolata come l'auto che guidava.