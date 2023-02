Audi Activesphere, sport al futuro

E’ stata scelta la bellissima scenografia di Cortina d’Ampezzo per svelare l’ Audi Activesphere , il quarto concept della Casa dei Quattro Anelli che come i suoi tre predecessori, Grandsphere , Urbansphere e Skysphere , ha lo scopo di dimostrare ed esplora- re la visione del marchio verso il futuro delle vetture elettriche a guida autonoma e le tecnologie integrate e flessibili che possono offrire all’utente un utilizzo innovativo dell’auto.

Una scelta importante, quella di svelare la show car nella cittadina ampezzana che, come ha tenuto a ribadire Fabrizio Longo, Direttore di Audi Italia, è un orgoglio e una conferma dei successi che il brand sta ottenendo nel nostro Paese. L’evento ha anche ribadito il forte legame tra la Casa e la città delle Dolomiti, infatti è dal 1917 che Audi è partner di Cortina. All’evento, che si è svolto in alta quota in una location appositamente studiata per evidenziare le caratteristiche del crossover coupé Activesphere concept, hanno preso parte numerosi ospiti del mondo dell’imprenditoria e dello sport, mentre una performance live di Tom Walker, l’artista britannico di “Leave A Light On”, ha fatto da colonna sonora al lancio della show car.

L’Audi Activesphere è un concept sviluppato dall’Audi Design Center di Malibù, in California, e come ha spiegato il responsabile del tem dei designer, Gael Buzyn, è stato ispirato dalle esigenze delle persone che dopo l’ufficio volevano uscire a fare sport.

Il concept è lungo 4,98 metri, 2,07 metri di larghezza e 1,60 metri di altezza ed è stato realizzato sulla piattaforma PPE del Gruppo Volkswagen, su cui verranno realizzati anche i crossover elettrici Audi Q6 e-tron e Porsche Macan E. L’Activesphere è spinta da due motori elettrici, uno per asse, da 442 cv alimentati da una batteria da 100 kWh che dovebbe assicurare un’autonomia di circa 600 km. La vettura, come accaduto per gli altri concept, è stata progettata partendo dagli interni, definendo prima le linee e le caratteristiche dello spazio attorno ai passeggeri e successivamente il design esterno. Audi con questa vettura ha sviluppato anche un ecosistema di realtà aumentata per guidatore e passeggeri, in cui, attraverso degli occhiali/ visori, si creano dei display digitali 3D che non solo consentono il controllo del veicolo, ma interagiscono con l’ambiente circostante all’auto, soprattutto quando ci si trova nella modalità di guida autonoma di livello 4. Inoltre, nella modalità di guida autonoma il cruscotto, il volante e la pedaliera dell’Activesphere si ritraggono, offrendo ulteriore spazio nella parte anteriore dell’abitacolo.