Il benzinaio più caro d'Italia esiste. Quali sono i prezzi e dove si trova

Ma in Italia esiste il gestore più caro di tutti? Sì, esiste e per di più neanche lui si rifornisce presso la sua pompa per quanto sono alti i prezzi. È stato chiamato “il benzinaio più caro d'Italia”, ma il suo vero nome è Alfonso Centrone e il suo distributore si trova in centro a Trani (Puglia), ed è gestito dalla sua famiglia da più di 30 anni. Ecco i suoi costi: la benzina si attesta a 2,34 euro al litro , mentre il diesel a 2,44 euro . Insomma, prezzi davvero molto alti.

L'intervista diventata virale

Centrone ha poi dato la sua versione riguardo questa storia in un'intervista andata in onda su Telenorba e poi pubblicata su Tik Tok da un utente, diventata virale nel giro di poco tempo. Inizia così il benzinaio: “Personalmente mi spiace, io stesso non faccio benzina qui. Il prezzo viene stabilito dalla compagnia, il mio guadagno è sempre di 3 centesimi: può anche aumentare a 50 euro euro il litro, il mio guadagno è sempre quello”.

Poi continua: “Non ho la più pallida idea di come risolvere la situazione. Il costo lo abbiamo abbassato quando hanno tolto le accise ma sappiate che noi benzinai ci abbiamo rimesso soldi, le abbiamo anticipate noi e sono convinto di aver perso quei soldi.” Ha poi voluto precisare di aver tentato di abbassare i prezzi dei carburanti, ma ogni tentativo è stato vano poiché non è riuscito a mettersi in contatto con la compagnia. Da lui si riforniscono solo i mezzo dell'Acquedotto Pugliese e quelli delle forze dell'ordine per una convenzione con l'amministrazione. Insomma, una situazione spiacevole. Poco guadagno e, in più, si deve comunque rifornire dalla concorrenza.

Incentivi auto, i fondi per termiche e ibride sono già esauriti