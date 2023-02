Caro carburanti: nessun movimento prezzi per benzina e diesel

Sembrano esserci buone notizie, per il momento, sui carburanti. Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad una graduale e preoccupante ascesa, fino a due giorni fa in cui era stato registrato un altro rialzo. Fortunatamente a questo è seguito un leggero ribasso prezzi, che ha per di più interessato benzina e diesel. Le medie dei prezzi praticati in Italia sono come sempre comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta. Partendo dalla verde, questa si attesta al self service a 1,865 euro/litro (-1 millesimi, compagnie 1,866, pompe bianche 1,862), mentre sul servito a 2,005 euro/litro (-2, compagnie 2,047, pompe bianche 1,922 .