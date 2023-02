Ferrari Roma precipita da un ascensore: le immagini shock

Quante volte abbiamo visto immagini con protagoniste supercar a pezzi o ridotte in condizioni davvero disastrose? Troppe, ma d’altronde gli incidenti sono all’ordine del giorno. Anche se in alcuni casi sono evitabili. Evitabili (forse) come quello accaduto a Palm Beach, in Florida : una Ferrari Roma è letteralmente precipitata nel pozzo di un ascensore . Non si tratta di un incidente accaduto su strada, l’eventuale proprietario non c’entra nulla, proprio perché la vettura non aveva ancora lasciato il concessionario e non era stata acquistata . Insomma, un episodio da Guinness World Record in termini di velocità. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire la dinamica , secondo quanto ricostruito.

Il rocambolesco incidente

La coupé di Maranello, che ricordiamolo è spinta dal motore V8 turbo in grado di erogare 620 CV a 7.500 giri/min e ha un prezzo di partenza di circa 207mila euro, è andata (quasi) distrutta ancora prima di poter essere rodata su strada. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato all’incidente (dalla concessionaria hanno parlato di un “malfunzionamento dell’ascensore”), fatto sta che l’auto è precipitata dal secondo piano dello show-room ed è finita nella tromba dell’ascensore. Come ha fatto a finirci? Un dipendente, a quanto sembra, la stava spostando da un piano all’altro della struttura, e poi il fantomatico guasto ha fatto il resto. I danni non sono quantificabili, che equivale a dire che difficilmente vedrà mai l’asfalto. Quasi tutta la carrozzeria è andata distrutta nell’impatto, ma le “ferite” alla Ferrari Roma non sono finite qui: danneggiata anche la parte posteriore, il cofano, il tetto e il serbatoio, considerato che da quest’ultimo è uscito tutto il carburante. Impossibile ripararla, insomma, o almeno non conveniente. Per non parlare di quanto ci sia voluto per recuperarla dal pozzo dell’ascensore: più di quattro ore, un intervento che ha coinvolto i vigili del fuoco e durante il quale i danni si sono moltiplicati.

