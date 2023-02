Sciopero trasporto pubblico 17 febbraio: metro e bus a rischio per 24 ore

Un nuovo venerdì nero sta per arrivare per chi abitualmente utilizza autobus e metro. Il 17 febbraio 2023 infatti è stato indetto uno sciopero del trasporto pubblico nelle principali città italiane. A proclamare lo stop di 24 ore il sindacato USB (Unione Sindacale di Base) per protestare contro la privatizzazione del settore. Naturalmente in ogni città ci saranno diverse modalità di sciopero.

Lo sciopero a Roma

A Roma per esempio lo sciopero coinvolge Atac, Cotral, Astral e Roma Tpl. Sono a rischio stop per 24 ore, dunque, autobus, metro, tram e ferrovie ex concesse, la Roma-Lido e la Roma-Viterbo, dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine turno. Nelle fasce di punta, dall’inizio del servizio alle ore 8.30 e dalle 17 alle 20, il servizio sarà comunque garantito.

Le altre città

A Bologna lo sciopero dei trasporti coinvolge i dipendenti della ditta TPer. Anche qui 24 ore di stop ma verrano rispettate le fasce di garanzia: non sarà possibile prendere i mezzi dunque dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio. A Milano si fermano per 24 ore i dipendenti ATM , in base alle adesioni, tuttavia l’azienda locale non ha ancora fornito indicazioni precise. Stop per i dipendenti di Anm a Napoli, da mezzanotte di venerdì 17 febbraio a quella di sabato 18: nello sciopero è coinvolta la metropolitana Linea 1, le funicolari e gli autisti di autobus. Potrebbe scioperare anche il personale Eav, con uno stop di 4 ore, dalle 9 alle 13.

Allarme parcheggiatori abusivi in Campania: tariffe folli e super extra ai turisti