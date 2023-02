La McLaren di Rashford in realtà è...una Skoda! Il clamoroso errore di targa

Se il vostro sogno è quello di guidare una McLaren , ma potete permettervi al massimo una Skoda, sappiate che in un certo senso anche la star del calcio inglese Marcus Rashford ha fatto lo stesso. In realtà nel suo caso c'è stato un bizzarro errore da parte del reparto della Moto addetta all'immatricolazione.

Che errore!

Come tutti sanno, ogni automobile viene indentificata da una targa sulla quale figura un codice che appartiene solo a quell'esemplare. In un certo senso, anche l'auto che aveva acquistato Marcus Rashford è unica e inimitabile: la sua McLaren da 280mila sterline (circa 315mila euro) è una delle sole 765 prodotte dalla Casa inglese, consegnata di colore bianco all'attaccante del Manchester United. Il 25enne, che ormai possiede il suo gioiello da oltre un mese, è stato contattato dal fornitore che, scusandosi, lo ha informato di un assurdo errore avvenuto con la sua 765 Long Tail: il numero di targa assegnato era quello destinato ad una Skoda modello Citigo, una piccola utilitaria con un prezzo che si aggira intorno ai 13mila euro. "È stato un errore di cui non era nemmeno a conoscenza" ha raccontato l'uomo al The Mirror: insomma, un errore che avrà strappato un sorriso al calciatore e sicuramente riservato un brutto rimprovero per l'addetto all'immatricolazione della lussuosissima supercar.