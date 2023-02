McLaren, Lando Norris personalizza la sua Artura: il risultato è incredibile

Ci sono delle belle novità per i clienti McLaren, ma anche per gli appassionati: questi possono unirsi al pilota di Formula 1 Lando Norris che sta scegliendo le sue specifiche ideali per una nuova supercar, la McLaren Artura, utilizzando il configuratore online a disposizione dei clienti del brand, McLaren’s online Artura configurator. Il pilota ha optato per l’Aurora Blue come colore della sua Artura, con allestimento Vision. Un vero e proprio gioiello che aumenta ancora di più il suo valore, se da listino parte da un prezzo di oltre 230mila euro, con queste personalizzazioni la cifra può decisamente lievitare.

Blu, nero e giallo Modernita? e sportivita?, contraddistinguono il linguaggio degli interni Vision che combinano tonalita? chiare per la pelle Nappa che si fonde con l’Alcantara con accenti, luminosi e moderni. Lando ha poi scelto pinze dei freni giallo brillante per contrastare i cerchi in lega forgiata Dynamo Super-Lightweight a 10-razze, di colore nero lucido. Lando ha poi aggiunto alla sua Artura pacchetti esterni e interni in fibra di carbonio. Il pacchetto esterno in fibra di carbonio comprende lo splitter anteriore, il diffusore, il paraurti posteriore e gli alloggiamenti degli specchietti retrovisori, tutti rifiniti con carbonio a vista con finitura lucida. Le griglie dei parafanghi anteriori e lo spoiler posteriore MSO (McLaren Special Operations) sono disponibili anche come opzioni indipendenti per una finitura ancora piu? aggressiva. Il pacchetto per gli interni in fibra di carbonio sostituisce la finitura Satin Black standard, con fibra di carbonio a vista che caratterizza anche le leve del cambio al volante piu? grandi, le razze del volante, la cornice degli interruttori delle portiere, la finitura del tunnel centrale e la finitura della chiesuola.