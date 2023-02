Svolta negli Stati Uniti: Tesla apre rete di caricatori ad altre auto elettriche

La soluzione migliore per incentivare il passaggio alle auto elettriche è offrire soluzioni ai cittadini che per loro risultino semplici. È il caso di Tesla che, con un accordo con Washington, ha deciso di aprire una parte della sua rete di colonnine a vetture elettriche che non sono del marchio. I punti di ricarica avranno almeno 3.500 supercharger da 250 chilowatt. Un bel passo in avanti.