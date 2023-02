Zidane diventa ambasciatore delle pari opportunità per Alpine

Novità per Alpine . Durante l'evento ufficiale di lancio della squadra di Formula 1 a Londra, per la presentazione dell'A523 e dei nuovi sviluppi del suo programma Rac(H)er per l'inclusione, è stato annunciato che Zinedine Zidane diventerà ambasciatore del marchio e sponsor dei suoi programmi per le pari opportunità , Rac(H)er e il Concours Excellence Mécanique.

Zidane, una fonte d'ispirazione

Laurent Rossi, CEO Alpine si è così espresso: "Zinedine Zidane non è solo un grande campione e una leggenda dello sport, ma è anche un uomo impegnato che ha deciso di utilizzare la sua presenza globale per ispirare i giovani e guidare il cambiamento verso la creazione di pari opportunità. È un esempio di ciò che noi, come azienda, dovremmo rappresentare: una mentalità tenace, un talento naturale e un sostenitore della promozione dell'inclusione per tutti, mantenendo la meritocrazia e spingendo coloro che lo circondano a lottare per la grandezza. È con grande orgoglio che Zinedine si unisce ad Alpine per fare la differenza".

Ha parlato poi lo stesso Zinedine Zidane: "È una storia di incontri, come sempre. Mi è piaciuta la visione e l'approccio concreto dei team Alpine, soprattutto nell'attuazione dei loro programmi per le pari opportunità, soprattutto perché ho un affetto particolare per Alpine in quanto francese e fan della Formula 1. Credo sia importante dire ai bambini che, da qualsiasi parte provengano, possono diventare i campioni di domani in qualsiasi settore della vita scelgano e che devono sempre credere nei loro sogni... Questo progetto Alpine è qui per contribuire a renderlo possibile. Il cambiamento richiede tempo, quindi se posso contribuire e aiutare ad accelerare le cose, è per me motivo di grande soddisfazione" ha concluso l'ex calciatore francese.

