Ferrari inaugura Game Changers, la mostra delle Rosse che hanno cambiato la storia

I modelli in esposizione

Che cosa deve aspettarsi il visitatore? Nel percorso sono presenti auto com la 375 MM, la prima one-off realizzata per conto di Roberto Rossellini e destinata a Ingrid Bergman, e la 166 MM, la prima barchetta con carrozzeria realizzata in alluminio. Passeggiando, è possibile ammirare i modelli più rivoluzionari per design e applicazioni tecnologiche. A proposito di tecnologia, impossibile non citare la 400 Automatic del 1976, la prima granturismo 2+2 che introdusse la trasmissione automatica, o la Ferrari F1-89, la prima monoposto in assoluto con trasmissione elettroidraulica. C’è poi la sezione Performance, dedicata alla 365 GT4 BB del 1973, la prima berlinetta granturismo a motore posteriore dotata di un originale V12 a 180°, e alla Ferrari FXX del 2005, la prima serie speciale creata esclusivamente per la pista. E per concludere il percorso espositivo ecco la Purosangue, la prima vettura a quattro porte e quattro sedili di Ferrari.

