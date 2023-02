Bruno Fernandes, centrocampista del Manchester United e vice capitano della nazionale portoghese, è attualmente uno dei migliori calciatori attualmente in premier League. Cresciuto calcisticamente anche in Italia, dove dal 2013 al 2017 ha vestito le maglie di Udinese e Sampdoria, oggi guadagna ben 221mila dollari al mese, oltre 207mila euro. Ma come spende tutti questi soldi? Molti di questi, come accade per tante altre stelle del calcio, finiscono tutte in supercar.