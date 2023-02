Famiglia chiusa in casa per una rotatoria errata: la storia è sconvolgente

Si può rimanere chiusi in casa a causa di un lavoro stradale svolto in maniera sbagliata? Ebbene sì. Questa storia parla proprio di questo. Una famiglia, residente a Villa Convento – fra Lecce e Novoli – è rimasta chiusa in casa poiché un guardrail è stato messo per sbaglio durante i lavori di costruzione di una rotatoria. Nessuno si è accorto del problema, né progettisti né operai. La rotatoria in questione ha un diametro di 30 metri, uguale a quella costruita sulle strade extraurbane. L'errore ha causato inaccessibilità a Villa Luisa della Ratta , poiché il guardrail impedisce il passaggio. I proprietari hanno così deciso di sporgere denuncia. Una storia che ha dell'assurdo.

Cosa è successo?

La rotatoria è stata finanziata dalla Provincia di Lecce ed è stata costruita all'incrocio tra le strade provinciali 4 e 121. Il progetto era stato ufficialmente approvato due anni fa, nel 2021, con uno stanziamento per realizzarlo di più di 670.000 Euro. Anche il Comune di Novoli aveva approvato i lavori. Sono arrivate anche le parole del proprietario di Villa Luisa della Ratta che spera “presto che le autorità competenti mettano fine a questo incredibile abuso che ha colpito la mia famiglia ed accenda un faro sull’immenso sperpero di danaro pubblico, per un progetto urbano vergognoso e con un impatto devastante non richiesto da nessuno, e quindi inutile, coperto dalla formula della pubblica utilità e che può stravolgere la vita di una piccola comunità e negare addirittura la possibilità ad un cittadino privato di uscire ed entrare dalla propria abitazione. Trovo tutto questo aberrante, così com’è incredibile la posizione del Comune di Novoli che non si è opposto in nessun modo per minimizzare l’impatto ambientale sul proprio territorio di questo progetto”.

Ragusa, un incidente sotto a un ponte diventa il rebus del "camion verticale"