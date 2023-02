Inutilizzate 60 moto nuove della Polizia: mancano caschi e abbigliamento

La Polizia Municipale di Roma ha a disposizione nella propria flotta circa 60 nuovissime moto da utilizzare durante il servizio. Presentati ufficialmente con tanto di cerimonia dal sindaco Gualtieri, non possono essere impiegate : il motivo, davvero assurdo, è che il Campidoglio non ha acquistato alcun equipaggiamento per gli agenti.

La denuncia

Come acquistare un cavallo ma non avere la sella, così 60 moto su 100 assegnate alle Forze dell'Ordine non possono essere usate. La denuncia arriva direttamente dal presidente dell'Arvu (Associazione Romana Vigili Urbani) Mauro Cordova, il quale ha affermato: "Troviamo totalmente assurdo che in un Corpo dove si trovano 10 milioni e mezzo di euro per pagare 748.000 ore di straordinari l’anno o 4000 euro a notte per piantonare centraline elettriche in un campo nomadi, vengano tenute ferme 50 pattuglie di motociclisti sottraendole alla sicurezza di una cittá che vede aumentare le morti da incidenti su strada".

Mai una risposta

"Nonostante le nostre continue e ufficiali sollecitazioni al Sindaco Gualtieri su questa grave problematica delle moto, non abbiamo mai ricevuto risposta nè siamo mai stati ricevuti dalla Giunta e quindi presto presenteremo carteggi ed esposto alla Corte dei Conti perchè sblocchi la situazione”, ha continuato Cordova. Anche Mirko Anconitani, Segretario Provinciale Funzione Pubblica UIL, si è mostrato estremamente indignato per la questione: "Con il prossimo contratto decentrato, l’amministrazione dovrà dare risposte in merito al rifornimento del vestiario e dei DPI in dotazione al Corpo della PL ed ai costi di manutenzione degli stessi".

