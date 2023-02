Ottiene 5 milioni per salvare l'azienda, ma li spende tutti in auto di lusso

Aveva chiesto un aiuto economico al programma federale di protezione dello stipendio perchè riteneva di aver subito gravi perdite di denaro a causa della pandemia di Covid-19. Così un imprenditore di Orange County era riuscito a farsi dare un'enorme somma di denaro che ha speso tutta... in supercar.

Supercar "ammazza crisi"

Ben 5 milioni di dollari (circa 4.7milioni di euro) è la somma che Mustafa Qadiri, residente a orange County, negli Usa, era riuscito ad ottenere grazie ai fondi dello Stato destinati alle imprese in difficoltà. Il denaro doveva essere riservato ai pagamenti delle buste paga dei dipendenti, pagamenti delle bollette e spese relative alla gestione dell'azienda, ma l'uomo ha ben pensato di utilizzarli per togliersi qualche sfizio personale. Automobili costosissime e vacanze in resort da sogno, ecco dove sono finiti tutti i soldi richiesti da Qadiri che, a seguito del processo, è stato condannato a 4 anni e mezzo di reclusione.

