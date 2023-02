Con lo stop delle auto a benzina scatta l'allarme licenziamenti: "60mila posti in meno"

La notizia dello stop definitivo alle auto endotermiche entro il 2035 fa discutere. Da una parte c'è chi è favorevole ad una transizione ecologica totale del settore automotive, dall'altra c'è chi, come il Premier Giorgia Meloni, ritiene questa decisione dell'UE molto dannosa per le imprese . Proprio su questo uno studio sulla 'rivoluzione dell'automotive', presentato da Federmanager e Aiee ha reso note alcune previsioni.

Aziende italiane a rischio

Secondo le stime, il passaggio all'elettrico porterà un crollo degli investimenti del 25% in 10 anni con 500 imprese di componentistica a rischio chiusura in tutta Italia e 60mila posti di lavoro in meno. Calcolando che nel nostro Paese la filiera è composta principalmente di piccole aziende, il rischio crisi per l'intero settore è davvero altissimo. "Ci sono 5.500 imprese che coinvolgono 274 mila addetti, con fatturato connesso di 105,8 miliardi di euro. Il comparto della componentistica è quello più esposto: su 2.200 imprese delle 5.500 totali, che registrano 161 mila occupati e 45 miliardi di fatturato, 500 sono fortemente a rischio. L'Italia è il Paese che rischia di più", riporta lo studio.

