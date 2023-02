Una McLaren Artura distrutta è all'asta ad un prezzo stracciato

Si può mettere all'asta un'auto distrutta? Se qualcuno dice no, si sbaglia. Una McLaren Artura è stata messa all'asta ad un prezzo di 25.000 dollari, ossia 23mila euro circa . Leggendo questo prezzo è facile fare un salto sulla sedia, visto che da listino il bolide di Woking ha un prezzo che supera i 230mila euro . Ma guardando le foto si capisce bene perché costi così poco: è stata gravemente danneggiata. Per le sue condizioni è in vendita su Copart Usa e si trova a Syracuse, a New York. Essendo stata molto danneggiata è normale che il suo prezzo sia così basso, pari al 10% del costo di vendita originale.

Come si presenta la Artura

La parte più malridotta è la carrozzeria, le cui estremità sono entrambe rovinate. Quelli che sembrano essere integri sono i cerchi in lega Dynamo Forged a dieci razze, e anche le pinze freno verniciate con il colore McLaren Orange non paiono danneggiate. Se l'esterno risulta essere quello più compromesso, non si può dire però lo stesso dei suoi interni.

L'auto dentro appare in discrete condizioni, ciò vuol dire che il suo futuro proprietario ha ancora modo di salvarla. Non si conosce la dinamica dell'incidente, se è stata causata dal suo pilota o qualcuno l'ha tamponata. Quel che si sa invece è che al momento l'offerta più alta è stata di 24.353 Euro, ma finché l'asta non verrà chiusa potrebbe anche essere presa a un prezzo più alto.

