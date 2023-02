STELLANTIS &YOU ROMA PRESENTA NUOVA CITROËN C4 X E NUOVA PEUGEOT 408

Stellantis &You Sales and Services nasce dall’unione di Motor Village e PSA Retail. Concessionaria di proprietà Stellantis, a Roma offre ai propri clienti 10 brand, 1 nuovo marketplace all’avanguardia, oltre 40 modelli di auto nuove e usato garantito, servizi di noleggio a breve, medio e lungo termine e assistenza con manodopera certificata e ricambi originali.

Appuntamento da non perdere nell’ultimo weekend di febbraio! Stellantis &You Roma presenterà due novità esclusive dei brand Citroën e Peugeot, Nuova C4 X e Nuova 408.

Porte aperte sabato 25 e domenica 26 febbraio in Viale Manzoni, 67 e Via Tiburtina, 1144

Peugeot 408 è disponibile in due versioni ibride plug-in da 180 e 225 CV e una versione benzina da 130 CV: tutte le motorizzazioni sono abbinate di serie ad un cambio automatico EAT8 a 8 rapporti.

L’inedito profilo di Nuova Peugeot 408 si distingue per un le linee affilate, assetto dinamico e un’eleganza moderna che ne impone la presenza scenica su strada. Un modello che elargisce emozioni grazie a tecnologie all'avanguardia dedicate al piacere di guida e all'uso intuitivo grazie all’ I-Cockpit di ultima generazione.

Informazioni utili e contatti per appuntamenti e test drive

In Via Tiburtina, 1144 sarà possibile provare i due nuovi modelli accompagnati da un Driver qualificato ed esperto.

In entrambe le sedi, i Consulenti dedicheranno ai clienti interessati delle offerte speciali valide solo per i weekend di lancio.

Sono disponibili dei parcheggi gratuiti dedicati ai clienti. L’ingresso parcheggio per la sede di Manzoni si trova in Via di Porta Maggiore 12.

Per qualsiasi tipo di informazione e per prenotare un appuntamento, potete contattare Stellantis &You Roma al numero 06 8033 5185.

Per restare sempre aggiornati sulle novità di prodotto, promozioni ed eventi, seguite le pagine ufficiali Facebook e Instagram e visitate il sito www.stellantisandyou.com