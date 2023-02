Cabur: stazioni di ricarica per veicoli elettrici

Grazie ad un’esperienza ultradecennale nel campo delle connessioni elettriche e nel settore delle fonti rinnovabili, la gamma offre la soluzione più avanzata e completa per le esigenze dell’utenza domestica, condominiale e delle medie realtà aziendali ed istituzionali. Le stazioni di ricarica per veicoli elettrici Cabur sono disponibili in versione Compact da 7,4 kW, Easy da 22 kW e Plus da 7,4 e 22 kW, entrambe con e senza cavo integrato.

Questi modelli sono pensati sia per l’uso privato che pubblico perché possono essere integrati con sistemi online di gestione del servizio.

Con un design originale ed elegante, le stazioni di ricarica EV Smart Charger si adattano facilmente alle diverse necessità. Garantiscono flessibilità, ottimi standard ed alti livelli di sicurezza, sia per l’utente che per l’installatore.

In anteprima, in occasione della Fiera Key Energy che si terra a Rimini dal 22 al 24 marzo 2023, Cabur presenterà un ampliamento di gamma, rinnovato nello stile e nelle funzionalità.

Dal 1952 Cabur, leader in Italia nel settore della connessione elettrica industriale, sviluppa e realizza su proprio design una vasta gamma di prodotti per l’industria elettrotecnica ed elettronica rinomati per la loro affidabilità anche in condizioni d’impiego estreme. Alla realizzazione di morsetti, core business dell’azienda, si sono affiancati nel tempo prodotti elettronici e per l’installazione, sistemi di siglatura industriale e innovative soluzioni per impianti fotovoltaici e la transizione energetica.