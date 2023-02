Presentata oggi a Roma la nuova smart EQ fortwo racingred

A 25 anni dal debutto sul mercato è stata presentata oggi a Roma , presso la Mkers Gaming House Powered by Mercedes-Benz, la nuova Smart EQ fortwo racingred ad edizione limitata. Le serie speciali realizzate nel corso di tutti questi anni, di cui la maggior parte pensate esclusivamente per clienti italiani, sono state un elemento strategico del suo successo e del posizionamento premium della smart.

La Smart EQ fortwo racingred , la prima limited edition del 2023 è disponibile in 250 esemplari in un’esclusiva livrea carmine red matt. Un colore mai proposto prima sulla regina delle citycar, che porta avanti la lunga tradizione delle edizioni speciali firmate smart. Questa è la prima di altre 4 edizioni speciali della smart che usciranno nel 2023.

Per salutare il debutto della racingred è intervenuta la giornalista e autrice Roberta Petronio che ha presentato il suo ultimo libro, ‘Le Romane’, scritto insieme a Laura Pranzetti Lombardini. Nel libro riservano un capitolo proprio alla smart e al suo rapporto con le donne della Capitale che vedono la regina delle citycar come un “oggetto del desiderio, che viene usata come un motorino, una bicicletta, un suv e una berlina".

La scheda:

Rivestimenti in pelle nera

Consolle in carbon look

Cerchi in lega da 16”

Charger di borto da 4,6 e 22 kw

Pacchetto Exclusice con:

Fari full led

Luci ambient

Telecamera con sensori di parcheggio

La smart EQ fortwo racingred è disponibile anche per il noleggio a lungo termine:

Anticipo zero con permuta BEV/Hybrid

36 canoni mensili da 335 euro

Inclusi nel canone

10.000 km annui di percorrenza

Ecobonus

Intallazione Wallbox

Assicurazione RCS, Incendio/furto e Kasko, tutela legale

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Gestione amministrativa

Assistenza stradale