Gli hacker puntano alle nostre auto: "colpa" delle tecnologie avanzate

Più le auto si evolvono proponendo sistemi informatici e tecnologie sempre più avanzate, più le nostre vetture e soprattutto i nostri dati sensibili sono a rischio hackeraggio . Con conseguenze economiche per l'intera filiera. Il rapporto stilato da Global Data parla chiaro in tal senso: il business della sicurezza informatica nell'industria automobilistica potrebbe superare nel 2030 i 22 miliardi di dollari, mentre il costo dei premi assicurativi dovrebbe arrivare anch'esso a 22 miliardi già nel 2025.

Sicurezza informatica delle auto vulnerabile

Il rapporto di Global Data sottolinea che i dati raccolti dalle auto connesse possono essere estremamente sensibili. Più l'auto diventa tecnologicamente avanzata e connessa, più diventerà un potenziale accesso per i criminali informatici per impossessarsi dei nostri dati privati.

La sicurezza dei sistemi informatici delle automobili infatti è estremamente vulnerabile. Gli hacker potrebbero persino compromettere i sistemi avanzati di assistenza alla guida per causare direttamente un incidente, oppure accedere alla nostra posizione attuale e precedente, alle destinazioni GPS o ai contatti della rubrica dello smartphone.

Dato che al giorno d'oggi i marchi si affidano sempre più agli aggiornamenti over-the-air per aggiungere o aggiornare in remoto le loro funzionalità, saranno necessari sforzi di sicurezza informatica per garantire che questi metodi rimangano isolati da potenziali hackeraggi.

14 grandi marchi a rischio

I costruttori corrono anche il rischio di criminalità informatica industriale, come il furto di segreti tecnologici o danni alla loro infrastruttura digitale. Danni che la compagnia di assicurazioni Munich Re ha stimato in 10,5 miliardi di dollari entro il 2025, quasi il doppio rispetto ai 6 del 2021. Senza tralasciare il dato che molte Case sono ancora sostanzialmente impreparate a tutto ciò. Un sondaggio di CyberAware ha infatti dimostrato che 14 grandi marchi automobilistici hanno più di 800mila documenti non protetti ospitati su server, cloud e database, con 215mila dipendenti con credenziali non protette o compromesse.

