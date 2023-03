Toyota Corolla, la prova: sempre più efficiente

I successi della Corolla

La vettura resta una full hybrid e non è prevista una versione plug-in come invece è successo per la Prius, ma arriva anche l’allestimento GR Sport a conferma che quanto fatto con la Yaris ha avuto un notevole successo. Toyota inoltre, con questo allestimento, vuole ribadire il suo impegno nel motosport dove i successi, nel 2022, non sono certamente mancati in più discipline e anche quest’anno le vetture del Marchio giapponesi sono già al vertice delle classifiche, a cominciare dal trionfo alla Dakar.

Tornando alla nuova Corolla, dopo dodici generazioni la vettura del segmento C più venduta di sempre, beneficia di un facelift con contenuti e cambiamenti a livello di design, come di upgrade tecnologici senza dimenticare la fondamentale evoluzione a livello di architettura ibrida del suo propulsore. Infatti, il sistema ibrido di quinta generazione è stato rivisto con l’obiettivo di contenere i consumi e le emissioni, nonostante l’aumento delle prestazioni.

La scheda tecnica

Le nuove motorizzazioni proposte sono due, entrambe full hybrid benzina. Si parte dal propulsore endotermico 1.8 litri da 98 cv e 142 Nm, cui viene abbinato un motore elettrico da 70kW(95cv) e 185N m con una potenza di sistema di 140 cv (103 kW). La seconda motorizzazione si basa su un propulsore 2.0 litri benzina da 152 cv e 190 Nm cui viene abbinato un motore elettrico da 83 kW (113 cv) e 206 Nm per una potenza di sistema di 196 cv (144 kW). In Toyota si è lavorato su elementi come il gruppo cambio e differenziale, interamente riprogettato, e batteria agli ioni di litio potenziata, ma dalla massa ridotta. Soluzioni che hanno contribuito all’efficienza complessiva della vettura. E infatti, la Casa dichiara consumi di circa 22 km con un litro di benzina con ciclo WLTP, che probabilmente non sarà difficile da avvicinare.

Per quanto riguarda l’estetica complessiva la vettura non è cambiata in modo radicale ma ha subito alcune migliorie grazie a nuovi gruppi ottici più filanti e la disponibilità di cerchi dal nuovo design con dimensioni fino a 18 pollici. Le dimensioni non sono cambiate e restano 4,65 metri di lunghezza per la Touring Sport (4,66 metri la GR Sport), che è la versione più venduta in Italia, e di 4,37 metri la versione hatchback.

Maggiori novità le troviamo all’interno con il quadro strumenti ora completamente digitale con un display da 12,3 pollici dall’interfaccia personalizzabile. Rinnovato anche lo schermo touch, da 10,5 pollici, del sistema d’infotainment Smart Connect, ora connesso alla rete tramite cloud con aggiornamenti OTA e controllo remoto da smartphone tramite app MyT (MyToyota).

Dotazioni e prezzi della Corolla

Aggiornato anche il pacchetto degli ADAS che ora dispone del sistema di secondo livello Safety Sense 3.0, rinominato Toyota T-Mate. L’allestimento che s’ispira al Gazoo Racing, ha un look di chiara ispirazione sportiva. Durante la guida la Touring Sport GR si è dimostrata molto brillante, gli aggiornamenti del motore 2.0 sono evidenti come quelli dei pesi che rendono l’auto molto più stabile e precisa nei cambi di direzione e nelle curve ad alta velocità.

I prezzi per la versione Touring Sport, già ordinabile, partono da 34.300 euro per la 1.8 e da 36.300 per la 2.0, mentre per la hatchback i prezzi partiranno da circa mille euro in meno.