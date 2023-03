Dramma in Grecia, due treni si scontrano: 40 morti e 130 feriti

Almeno 40 morti e più di 130 feriti in un terribile incidente ferroviario avvenuto presso Larissa , in Grecia , dove intorno alla mezzanotte ora locale un treno passeggeri in viaggio da Atene a Salonicco con 350 passeggeri a bordo si è scontrato con un treno merci . Sono deragliate tre carrozze , di cui una ha preso fuoco.

Due carrozze completamente distrutte

L'impatto è stato violentissimo: i due treni infatti non sapevano dell'imminente arrivo dell'altro, e viaggiavano a velocità elevata. Delle prime due carrozze non è rimasto nulla: e lo hanno scoperto con orrore anche le squadre di soccorso subito accorse sul luogo della tragedia. "Abbiamo vissuto qualcosa di molto scioccante - ha raccontato uno dei passeggeri intervistato dalla testata Protothema -. Non sono ferito, ma sono macchiato del sangue delle altre persone che sono rimaste ferite accanto a me".

Causa: è stato un errore dei capi stazione?

Per quanto riguarda la causa, i media locali ipotizzano un errore umano. Il sistema di controllo di quei treni infatti è ancora manuale, con il traffico che viene regolato telefonicamente dai capi stazione, i quali danno il via libera al passaggio dei convogli. Gli inquirenti dovranno giudicare il comportamento dei responsabili delle stazioni di Larissa e Paleofarsalos, per accertare quale dei due treni fosse stato inviato sul binario sbagliato. Le prime ipotesi indicano quello dei passeggeri.

I semafori non funzionano da 15 anni

Invece, secondo l'esperto di sicurezza ferroviaria Anastasios Dedes, intervistato da ERT, l'origine dell'incidente va individuata nell'assenza di semafori funzionanti lungo la linea, con impianti fuori uso ormai da 15 anni. "Il treno passeggeri ha iniziato a muoversi. Doveva vedere segnali che indicassero se la linea era libera o meno. Ma questi semafori erano fuori uso. Da quanto ne so, l'impianto esiste, sui treni e sulla linea, ma non è stato potenziato e messo in funzione, con il risultato che i treni sono lasciati agli ordini dei capistazione e si muovono alla cieca. Lo stesso vale per il traffico nell'altra direzione perché neanche i semafori dall'altra parte hanno funzionato, provocando questo incidente".