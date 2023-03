Osimhen, scatena i tifosi con la sua Mercedes azzura come il Napoli

A trascinare gli Azzurri, come sempre in attacco, Osimhen. L’attaccante nigeriano è entrato nel cuore dei tifosi a suon di gol, ma non solo. A renderlo come un nuovo figlio della città, sono stati anche piccoli gesti come scegliere una livera azzurra, come la sua maglia, per il SUV che usa tutti i giorni, oramai da un anno e mezzo. Scelta che l’ha reso riconoscibile e che ha scatenato i tifosi che l’hanno incrociato e immortalato sul video pubblicato.