Non paghi le rate dell'auto? Allora Ford te la rende "inguidabile"

Acquistare un'auto a rate ha sicuramente la sua comodità. Non sono rari però i casi di persone che comprano una vettura in questo modo ma non rispettano le scadenze dei pagamenti: per far sì che questo non accada più, Ford ha ottenuto un brevetto per "infastidire" il cliente moroso e, in casi estremi, per riavere il mezzo in concessionario.