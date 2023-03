Gianni Morandi sceglie Subaru per il suo tour GO GIANNI GO!

Dopo aver condotto il Festival di Sanremo al fianco di Amadeus, Gianni Morandi si appresta a intraprendere una nuova serie di concerti nei palasport. Il celebre cantautore italiano desidera incontrare e riabbracciare il suo affezionato pubblico in 9 spettacoli, con il primo appuntamento a Rimini il 10 marzo e il gran finale a Eboli il 30 marzo, dopo aver toccato numerose città italiane come Rimini, Milano, Firenze, Roma, Bologna, Torino, Ancona, Bari ed Eboli. Subaru è lieta di affiancare il tour GO GIANNI GO! in questa nuova avventura.

L'evento

Durante questi 9 spettacoli, lo show sarà un'esplosione di vitalità e potenza che combina brani frutto della fortunata collaborazione con Jovanotti e i grandi classici del repertorio di Morandi, accompagnato sul palco da una formidabile band di 12 musicisti diretta dal Maestro Luca Colombo. Grazie alla sua carica di energia e all'entusiasmo contagioso, l'artista, acclamato da un pubblico multigenerazionale, regalerà ai suoi fan uno spettacolo ricco di emozioni indimenticabili.

Durante il tour nei vari palasport italiani, l'artista e il suo staff di produzione si sposteranno a bordo dei veicoli della gamma Subaru. I tre SUV della Casa delle Pleiadi, Outback, Forester e Subaru XV, saranno i compagni di viaggio dell'artista.

I prodotti Subaru sono caratterizzati da due valori fondamentali: il divertimento e la durata nel tempo, valori che si sposano perfettamente con lo spirito dello spettacolo che Morandi porterà in scena ripercorrendo la sua lunghissima e formidabile carriera artistica. La Casa delle Pleiadi si impegna costantemente per realizzare auto capaci di affrontare qualsiasi tipo di terreno, grazie alla trazione integrale sviluppata da oltre cinquant'anni. Chi guida una Subaru sa che non c'è luogo irraggiungibile e che ogni attività, passione e avventura è a portata di mano.

Un anno importante

La longevità delle auto Subaru è molto apprezzata dall'artista bolognese, la cui carriera inizia nel 1958, lo stesso anno in cui la Subaru 360, il primo modello della Casa giapponese venduto a livello globale, viene lanciata sul mercato. La carriera di Morandi continua tutt'oggi con un nuovo tour che lo vede ancora in cima al successo. Allo stesso modo, molti proprietari di auto Subaru rimangono fedeli alla propria vettura e continuano a guidarla con orgoglio anche dopo molti anni. Gianni Morandi si unisce a questi appassionati di Subaru con l'augurio che i chilometri percorsi durante il tour GO GIANNI GO! siano solo l'inizio di un lungo e splendido percorso.

Date:

10 MARZO 2023 - RIMINI, Stadium Rimini

12 MARZO 2023 - MILANO, Mediolanum Forum

15 MARZO 2023 - FIRENZE, Mandela Forum

18 MARZO 2023 - ROMA, Palazzo dello Sport

21 MARZO 2023 - BOLOGNA, Unipol Arena

23 MARZO 2023 - TORINO, Pala Alpitour

25 MARZO 2023 - ANCONA, Palaprometeo

28 MARZO 2023 - BARI, Palaflorio

30 MARZO 2023 - EBOLI, Palasele

