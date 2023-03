Creator digitale di Ariete investito: l'appello per trovare il responsabile fuggito

Il creatore digitale Sergio Pellizzieri è stato coinvolto in un incidente stradale nella mattina di lunedì 6 marzo alle in via Leone XIII, nei pressi di Villa Pamphili, a Roma. L'uomo, amico della cantautrice Arianna Del Giaccio conosciuta come Ariete, ha riportato alcune ferite alle gambe e alle braccia e cinque giorni di prognosi, ma le sue condizioni non sono gravi. Il giovane ha deciso di chiedere aiuto per individuare l'autista dell'autocarro Ducato bianco che lo ha investito e si è dileguato prima che le Forze dell'Ordine giungessero sul posto.