Auto bruciate vicino l'ospedale Goretti, la polizia sta indagando

I piromani non smettono di palesarsi e questa volta hanno incendiato alcune auto parcheggiate in tre strade diverse, ma che si trovavano tutte nella stessa zona: l'ospedale Santa Maria Goretti, a Latina. Le utilitarie in questione sono: una 500 L, una Smart e una Yaris, che erano rispettivamente in via Michelangelo, via Cellini e via Scaravelli. Ancora una volta vengono presi di mira i veicoli e non si riesce a fermare questo tipo di criminalità.