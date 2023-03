Carburanti in aumento: le nuove medie dei prezzi praticati

Continua a farsi sentire l'aumento dei prezzi dei carburanti nei distributori di tutta Italia. Secondo i dati forniti dall'Osservatorio prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico ed elaborati dalla Staffetta Quotidiana, alle ore 8:00 di ieri 8 marzo 2023 la benzina self service ha raggiunto una media di 1,858 euro/litro (1,861 per le pompe bianche, 1,854 per le compagnie), per quanto riguarda il Diesel invece, l'incremento ha portato il prezzo a una media di 1,817 euro/litro (compagnie 1,820, pompe bianche 1,809).