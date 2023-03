L’elettrico non è ancora una scelta per l’Italia

Nei primi due mesi dell’anno il mercato dell’auto è aumentato rispetto allo scorso anno , ma è ancora molto distante dai volumi pre-pandemia. Non è la domanda a crescere, piuttosto sono le forniture di auto che sono un po’ aumentate. Un aumento non sufficiente a rinnovare il parco in tempi non biblici. La struttura delle alimentazioni rimane la stessa. Gli italiani tra benzina, Diesel e metano si avvicinano al 60% del mercato. L’ibrido è in grande domanda 36,5% (10% di quello pesante, il resto è ibrido leggero, più economico). L’elettrico non è nella testa degli italiani , siamo sotto il 4%. Le elettriche che si vendono sono le meno care e le Tesla le uniche ad avere un processo di vendita dedicato e innovativo.

In definitiva, l’amore tra l’elettrico e gli italiani non è ancora scoppiato. Le elettriche sono piacevoli da guidare, si muovono su un cuscino d’aria, con accelerazione e ripresa sorprendenti. Perché l’elettrico va comprato non solo perché non inquina ma anche per le sue qualità tecniche. A parte Tesla, gli altri produttori, anche premium, per il momento vendono con lo stesso processo del benzina. I problemi oggettivi per l’elettrico sono sempre gli stessi e soltanto con incentivi consistenti il consumatore europeo si rivolge alle zero emissioni.

Che l’elettrico avrà un ruolo futuro, è sicuro ma la data del 2035 per il solo elettrico è ormai apertamente contestata da alcuni Paesi, Italia in testa. Anche la Germania vuole la neutralità tecnologica con i carburanti alternativi. Il dibattito nel Governo tedesco è serrato e non è escluso si arrivi a un compromesso. Intanto, il voto del comitato dei rappresentanti permanenti degli stati membri è stato rimandata sine die per timore di una bocciatura. Il realismo sembra prendere piede ma non tutti i politici di Bruxelles hanno il coraggio di schierarsi apertamente contro i super idealisti del Nord Europa.