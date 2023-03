Raikkonen e Button ancora avversari in pista: anche il britannico correrà in Nascar

ROMA - Non solo Kimi Raikkonen: anche Jenson Button prenderà parte alla Nascar. I due ex campioni di F1 si ritroveranno ancora da avversari in pista, precisamente il 26 marzo ad Austin, unico appuntamento che vedrà in pista il finlandese ex Ferrari. Il britannico, invece, che vinse il campionato con la BrawnGP nel 2009, prenderà parte a tre gare della Cup Series: oltre a gareggiare nel COTA, sarà presente anche nell'attesissimo nuovo appuntamento di Chicago (2 luglio) e a quello di Indianapolis (13 agosto). Button guiderà la Ford Mustang del team Rick Ware Racing.