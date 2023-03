Pedoni morti in strada, è strage in Italia: lo studio rivela dati drammatici

Milano Città 30, dal 1° gennaio 2024 arriva il nuovo limite di velocità

Pedoni deceduti in Italia: le statistiche

Numeri che fanno ancora più impressione non appena ci si rende conto che parliamo di un decesso ogni 17 ore, ovvero più di un pedone morto al giorno. Quasi un quarto di queste vittime, 23, sono morte nel Lazio (13 a Roma), mentre la seconda regione più colpita è l'Emilia-Romagna, 10 vittime. Oltre la metà dei pedoni deceduti, ha perso la vita nel mese di gennaio, 51; 36 a febbraio e già 13 a marzo, in perfetta media con il dato di un morto al giorno.

Delle 100 vittime, 71 erano uomini e 29 le donne, un dato fine a se stesso, ma fa riflettere invece come 40 di essi avevano più di 65 anni. Desta scalpore e allo stesso tempo preoccupazione anche il fatto che la maggior parte sia deceduta lungo le strisce pedonali, in teoria il luogo più sicuro per chi attraversa la strada. Sono cifre, queste, che richiedono una profonda revisione del Codice della Strada, in modo da fermare tempestivamente la strage.

