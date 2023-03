Ecco la prima gara per auto a guida autonoma

Dalla competizione, la prima in Europa, di auto da corsa a guida autonoma, cioè senza pilota, f ino alla sfilata di modelli storici per la celebrazione dei 120 anni dell’Aci. Sono alcuni degli eventi che animeranno l’edizione 2023 del Mimo - Milano Monza Motor Show che si terrà dal 16 al 18 giugno , con un calendario che comprende test drive all’Autodromo nazionale di Monza e un hub espositivo in piazza Duomo a Milano.

L'evento

Saranno 40 le case automobilistiche presenti alla manifestazione che sarà «un evento dinamico con molte novità e anteprime - ha spiegato il presidente di Mimo Andrea Levy alla presentazione a Milano - tutte a disposizione del pubblico che potrà provarle in un circuito suggestivo, ricavato dal passaggio tra i paddock e sull’antica sopraelevata di Monza lungo 4 km, comprensivo di chicane che permettono di simulare le diverse condizioni di utilizzo della vettura e mettere alla prova sterzo e sospensioni». Nella terza edizione ci sarà anche un focus sulle auto elettriche e ibride plug-in, un approfondimento sui modelli “con la spina”. L’area, che si trova sul rettilineo dell’anello alta velocità, prevederà una parte educational per i potenziali clienti, con passaggio nell’area di sosta dove testeranno le diverse possibilità di ricarica offerte, prendendo dimestichezza con le operazioni di attacco di stacco del connettore alle colonnine e con le tematiche inerenti la gestione quotidiana dei modelli elettrici e ibridi plug-in. Domenica 18 giugno sarà la giornata della Indy Autonomous Challenge. Per la prima volta in Europa, e su un circuito con curve e staccate, andrà in scena la competizione di auto da corsa a guida autonoma, senza pilota, programmate da squadre composte da università e centri di ricerca di tutto il mondo.

La 1000 Miglia

Il 16 giugno passato e presente della storia dell’automotive si incontreranno in piazza Duomo a Milano con il passaggio della tappa della 1000 Miglia. «Abbiamo deciso di puntare sulla capacità attrattiva della città per questo nell’ambito di Mimo 2023 Milano sarà centro informazioni dell’evento e vetrina delle novità del settore. Nel 2022 Mimo ha portato a Milano 250 mila turisti in tre giorni» ha commentato l’assessore a Sport e Turismo del Comune Martina Riva. Sabato 17 giugno sarà la volta dei modelli della celebrazione dei 120 anni di Aci Milano a sfilare. «Davanti alla nostra sede numerose vetture che hanno scritto la storia dell’automobilismo partiranno in direzione dell’Autodromo Nazionale di Monza - ha spiegato il presidente di Aci Milano, Geronimo La Russa -. Aci Milano sarà quindi trait d’union tra il passato, il presente e il futuro grazie ai modelli esposti, massima espressione di tecnologia, sicurezza, sostenibilità, design e prestazioni».