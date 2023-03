La prima auto di Elodie: il super regalo di Andrea Iannone

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Elodie e Andrea Iannone . Per festeggiare il settimo mesiversario insieme il pilota ha deciso di fare un regalo prezioso alla cantante: un'auto. A farlo sapere, con tanto di foto, il settimanale Chi: per l'ex allieva di Amici si tratta della sua prima vettura personale. Lo sportivo ha optato per una nuova citycar, la Smart EQ For Four, il cui prezzo parte da 28.152 euro.

Iannone torna in pista, Elodie lo sostiene

Una sorpresa speciale per festeggiare non soltanto i sette mesi d'amore (i due stanno insieme dall'estate scorsa) ma anche i nuovi progetti di Andrea Iannone. Il giorno dopo l'acquisto della Smart il pilota era infatti in sella ad una Ducati Panigale V4 al Marco Simoncelli World Circuit di Misano Adriatico. Presente pure Elodie, che ha fatto il tifo per lui ai box. A quanto pare Iannone è pronto a tornare in pista nel 2024, quando terminerà la squalifica per doping.