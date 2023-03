Autostrade per l'Italia official partner della Run Rome the Marathon

Autostrade per l'Italia continua a dimostrare il suo impegno per la promozione dello sport e del benessere. L'azienda sarà presente come Sponsor Ufficiale alla maratona di Roma, Run Rome the Marathon , che si terrà il 19 marzo. Inoltre, un Team di appassionati runners, rappresenterà l'ASPI gareggiando in tutte e tre le specialità della maratona - 42km, staffetta e stracittadina - attraversando le bellezze della Capitale.

Appuntamenti ed iniziative

All'interno dell'Expo Village di Acea Run Rome The Marathon 2023, che si terrà al Palazzo dei Congressi di Roma il 17 e 18 marzo dalle ore 9.00 alle ore 20.00, ASPI ha previsto uno stand interamente dedicato al progetto "Wonders. Scopri l'Italia delle meraviglie". Si potrà accedere a contenuti speciali dedicati alla Regione Lazio tramite un QR code e scattare foto a tema "campagna Wonders" per pubblicarle sui propri canali social e taggare i profili IG: @wonders_italia; FB: @wondersitalia.

La società mette in campo politiche attive per supportare manifestazioni di livello internazionale con un approccio teso a creare comunità e inclusione, mettendo "al centro" le persone. Con la maratona di Roma, l'ASPI intende promuovere il benessere, lanciando un progetto di una Community del benessere che vede le persone che lavorano in azienda come testimonial di iniziative a sostegno di stili di vita sani e virtuosi nei territori in cui vivono.

Oltre alla partecipazione attiva agli eventi sportivi, sono in campo anche collaborazioni con le scuole per l'orientamento, promozione di campagne di prevenzione e attività a sostegno dell'inclusione. Dopo Roma, il prossimo appuntamento del Team di runners sarà con la Milano Marathon, in programma dal 30 marzo al 2 aprile, in cui ASPI sarà Official Supplier e presente con uno stand dedicato a Wonders al Milano Running Festival, ospitato al MiCo di Milano.