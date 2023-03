Distrugge la BMW del figlio ubriaco per vietargli di guidare

Una storia insolita ha fatto il giro del web in questi giorni e ha come protagonista una BMW Serie 3 Coupé E92 e un papà furioso. La vettura ha subìto gravissimi danni a causa di uno scatto d'ira improvviso dell'uomo che ha deciso di danneggiare l'auto per impedire al figlio di guidare in stato di ebbrezza .

Lavoro minuzioso per rubare il Suv: banda di ladri si porta via la Mercedes

BMW distrutta... per una buona causa

Se si guarda la vicenda sotto l'aspetto del fine che giustifica il mezzo, si può anche pensare che il gesto del padre sia stato fatto per una buona causa. Ha salvaguardato la vita del figlio e quella degli altri utenti della strada, impedendo che il ragazzo si mettesse al volante dopo aver bevuto troppo.

La vicenda ha avuto luogo in Spagna ed è stata immediatamente segnalata alla polizia della regione di Logoroño da alcuni residenti del luogo. L'uomo ha cercato di convincere il figlio a consegnargli le chiavi, ma il giovane non ha voluto sentire ragioni. Così, il genitore ha deciso di prendere in mano la situazione in modo drastico, utilizzando un piccone per rompere i finestrini della coupé sportiva e danneggiare la carrozzeria e le ruote. Una volta arrivate le Forze dell'Ordine, il padre è stato multato per i suoi atti di vandalismo, ma la vettura è ora completamente distrutta e necessita di riparazioni importanti.

Montecarlo, 16enne si schianta con la minicar elettrica: l'incidente è spaventoso!