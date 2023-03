Il camper di Barbie esiste davvero: il sogno diventa realtà

Mattel , celebre azienda produttrice di giocattoli di ha sorpreso i fan della bambola più famosa del mondo con un'idea creativa e divertente: il camper di Barbie a grandezza naturale. Il veicolo è stato presentato ufficialmente nel 2018 e ha subito attirato l'attenzione: per questo è stato utilizzato per un tour negli Stati Uniti, dove le persone hanno potuto visitarlo e scattarsi qualche foto e per un concorso.

Comfort... rosa!

Il camper è un motorhome di classe A, è lungo circa 10 metri ed è stato realizzato in scala 1:1, il che significa che è grande abbastanza da essere utilizzato da persone reali. Ovviamente non è un giocattolo, ma anzi ha tutti i comfort che una vera e propria casa su ruote dovrebbe avere. C'è addirittura una piscina con scivolo, un'area pranzo all'aperto, una cucina completamente attrezzata, un soggiorno, una camera da letto e un bagno. Il design del camper è molto simile a quello in miniatura (il rosa è davvero dappertutto!), proprio per celebrare la passione e l'entusiasmo che milioni di bambine in tutto il mondo dimostrano dal lontano 1959 verso la bambola.

Il concorso

Il concorso è stato dedicato alle famiglie e quella vincitrice ha potuto godere di un premio davvero speciale: un soggiorno di 3 giorni e 2 notti nel camper in un bellissimo campeggio a Los Angeles, in California. Oltre alla vacanza, la famiglia ha ricevuto anche del merchandising firmato Barbie, tra cui una tenda Camper Pop-up Play, un pacchetto premio RVShare (società di noleggio camper) e un pacchetto regalo Camp, inclusa una carta regalo Visa del valore di circa 470 euro.

Secondo Richard Dickson, presidente e CEO di Mattel, il camper a grandezza naturale è stato un modo per portare la magia di Barbie nella vita reale e di far sì che le persone potessero sperimentare l'emozione di viaggiare come lei.

