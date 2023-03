Vende l'auto ma i soldi spariscono: il mistero del bonifico finito nel nulla

Esistono diversi modi per rubare un'automobile: o manomettendola, come hanno fatto dei criminali a Bari , oppure truffando chi vuole vendere la propria, facendosela intestare senza ovviamente pagarla. È quello che è accaduto a un cittadino ternano, il quale ha recentemente denunciato alla Questura di Terni di essere caduto vittima di una frode ad opera di un individuo che si spacciava per un acquirente di autovetture usate.

Tante giustificazioni, zero soldi

Secondo quanto riferito dalle Forze dell'Ordine in una nota, il truffatore pubblicizzava la sua attività lasciando biglietti da visita sui parabrezza delle auto in sosta. Il denunciante, intenzionato a vendere la propria auto, aveva contattato il numero di telefono sul biglietto e, dopo una breve trattativa, aveva deciso di concludere l'affare incontrandosi con il presunto acquirente presso un'agenzia specializzata in pratiche auto per formalizzare il passaggio di proprietà.

Tuttavia, le cose non sono andate come previsto: nonostante il presunto acquirente avesse accettato di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, quest'ultimo non si è mai verificato. Al contrario, il denunciante ha ricevuto solo una serie di giustificazioni pretestuose che gli hanno impedito di eseguire il bonifico. Le ulteriori chiamate al presunto acquirente sono state vanificate dall'individuo che ha finto di essere un'altra persona prima di smettere di rispondere del tutto.

Era già conosciuto

Grazie alle indagini svolte dall'ufficio denunce, la Polizia ha scoperto che il presunto acquirente in questione è un cittadino domiciliato fuori regione, che aveva già ricevuto querele per condotte analoghe. Come risultato delle indagini, l'individuo è stato denunciato per truffa.

