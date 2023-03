Mille Miglia Sebring, Fuoco in pole con la Ferrari 499P: orario e diretta tv gara

SEBRING - Il mondiale WEC prende il via con le Mille Miglia di Sebring , e la Ferrari , che ha fatto il suo ritorno nella classe hypercar del campionato endurance dopo 50 anni, parte con il botto: Antonio Fuoco , infatti, ha portato la 499P in pole position con il tempo di 1'45"067. Battuta la concorrenza delle Toyota, con Brendon Hartley secondo a +0.214 e Kamui Kobayashi terzo a +0.481. Quarta l'altra Ferrari, guidata a Alessandro Pier Guidi .

Diretta tv e orario della Mille Miglia di Sebring

Oggi, venerdì 17 marzo, è in programma la gara, che scatterà alle 17:00 italiane, per poi finire di notte, alle 01:00. La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport HD (canale 253 del satellite), oltre che in streaming su Sky Go, NowTv, Eurosport 1, Eurosport Player, Discovery+ e sulla piattaforma ufficiale fiawec.tv.