Lascia le chiavi nella Panda per dare la benedizione: rubano la Fiat al prete!

Rubare un'automobile è già un gesto gravissimo, ma farlo ad un prete è ancora più assurdo. Oltretutto, il modello rubato martedì 14 marzo a Pozzo , un piccolo borgo situato nella frazione di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, non è rugiarda neanche un modello di lusso, ma di una Fiat Panda .

Mai lasciare le chiavi in bella vista...

Durante la cerimonia della benedizione pasquale, un prete è stato derubato della sua auto mentre si trovava in una casa privata. Secondo quanto riportato, il sacerdote aveva parcheggiato la sua Fiat Panda (come quella di Vidal) lungo il ciglio della strada e, al termine della benedizione, si è accorto che l'auto non c'era più. Don Julien Didier Beasara, il prete derubato, ha rivelato di aver lasciato le chiavi sul cruscotto dell'auto, pensando che nessuno avrebbe mai rubato un veicolo così vecchio. L'auto apparteneva alla moglie di un parrocchiano che aiutava il sacerdote nelle sue attività parrocchiali. Il sacerdote ha dovuto denunciare l'accaduto ai carabinieri, rimanendo senza l'auto di cui si serviva per svolgere il proprio lavoro.

