Rubava auto d'epoca e poi le rivendeva online: denunciato truffatore

Un uomo di 45 anni residente a Reggiolo (Reggio Emilia) è stato denunciato dai carabinieri di Fabbrico per furto aggravato e continuato di auto d'epoca. L'uomo aveva rubato quattro veicoli del valore complessivo di circa 50mila euro , che aveva poi venduto su una nota piattaforma di annunci online , ingannando gli acquirenti sulla legittima proprietà e sulla provenienza illecita dei veicoli rubati.

Aveva anche cambiato i lucchetti!

Mentre a Terni un uomo si faceva intestare un'automobile fingendo di volerla acquistare per poi sparire senza mai pagarla, in Emilia-Romagna accadeva qualcosa di ugualmente assurdo. I fatti sono stati scoperti dopo che due fratelli di Reggio Emilia, proprietari delle auto d'epoca, si sono accorti che mancavano quattro veicoli dalla loro casa di famiglia a Fabbrico, che era disabitata da diversi mesi. Inoltre, hanno scoperto che il ladro aveva sostituito diversi lucchetti posti a chiusura di alcuni ambienti della proprietà. Dopo le indagini, i carabinieri sono riusciti a risalire alle quattro auto rubate, di cui una era già stata venduta, e hanno individuato il presunto ladro: si tratta di un 45enne di Reggiolo immediatamente denunciato per furto.

