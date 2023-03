1000 Miglia Sebring, podio Ferrari all'esordio dietro alle Toyota

ROMA - La Ferrari 499P brilla nella prima tappa del WEC 2023, con la 1000 Miglia di Sebring: la #50 di Antonio Fuoco (autore della pole position di ieri), Miguel Molina e Nicklas Nielsen, infatti, ha chiuso la gara al terzo posto, nonostante un drive through e altre due penalità che ne hanno condizionato la gara. Di due giri il ritardo dalle Toyota GR010, che come prevedibile hanno comandato la corsa confermando il proprio strapotere. Settimo posto, infine, per la #51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, nonostante una foratura con conseguente danneggiamento del fondo in seguito a un contatto.