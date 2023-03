F1, GP Arabia Saudita: Verstappen vola nelle FP3, Leclerc e Sainz lontani

GEDDA - Max Verstappen è il più veloce nella terza e ultima sessione di prove libere valide per il GP di Arabia Saudita di F1. L'olandese della Red Bull, infatti, chiude in 1:28.485, rifilando oltre sei decimi anche al compagno di squadra Sergio Perez. Più compatto il gruppetto "degli altri", con distacchi decisamente più ridotti l'uno dall'altro. Rimane un grosso punto di domanda in casa Ferrari, che appaiono davvero troppo lente per essere vere: la speranza è che a Maranello abbiano scelto di girare a potenza ridotta per pura strategia, e che non ci siano problemi di altra natura, soprattutto considerando le buone indicazioni di ieri sul passo gara. Ad ogni modo, Charles Leclerc è risalito nel finale in sesta posizione, a +1.103, mentre Carlos Sainz ha ottenuto il decimo tempo a +1.276. Appuntamento alle ore 18:00 con le qualifiche.