Wanda stuzzica Icardi: "Dovrei regalargli la mia Bentley?"

Icardi e Wanda Nara: il garage di lusso

Wanda lancia il sondaggio: una Bentley per Maurito?

Nel filmato si sente Wanda prendere in giro il suo compagno mettendo in risalto la confidenza che ha preso il bomber con la nuova auto: la showgirl se la ride, mentre Icardi, anche lui divertito, non perde di vista la strada. Ad attirare l'attenzione dei follower è stato però il testo che accompagna il video in questione. "Mi ha regalato una Bentley. E io, così orgogliosa del mio acquisto, dovrei darla a lui? Non sono così generosa, credo", ha scritto Wanda, riferendosi al fatto che, giorni fa, le ha regalato un esemplare del marchio premium britannico.

Icardi regala a Wanda Nara una Bentley

Wanda Nara ha poi aperto un sondaggio dal titolo "Regalo per Mau" con le opzioni "Se lo merita per la resistenza" o "Regala tutto, tranne la nuova auto". Cos'avranno decretato i follower della nota imprenditrice regina dei social? La Bentley si aggiungerà alla collezione privata di Icardi?