Clamoroso, Ferrari sotto attacco hacker: c’è una richiesta di riscatto

ROMA – Se le cose in pista, per quanto riguarda la Formula 1, non vanno bene, ora per Ferrari arriva un altro guaio: la casa di Maranello, infatti, come annunciato da un comunicato diffuso nella serata di ieri, è stata vittima di un attacco informatico. Un attacco che non ha interessato l’operatività dell’azienda, che prosegue regolarmente, ma per il quale è stato chiesto un riscatto in merito ai dati dei propri clienti. Una richiesta alla quale la Ferrari non ha intenzione di cedere.